Baby Shark's Big Move: nel cast del film animato anche Cardi B e Ashley Tisdale

Il film animato Baby Shark's Big Movie avrà nel proprio cast anche Cardi B, Ashley Tisdale e il fenomeno K-pop ENHYPHEN.

Il progetto è prodotto per Paramount+ e sarà prodotto da The Pinkfong Company e Nickelodeon.

Il progetto Baby Shark's Big Movie debutterà sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2023 e porterà gli spettatori, grandi e piccini, a Chomp City, la città dove vivono gli squali e che non sarà più la stessa dopo che vi si trasferiranno Baby Shark e la sua famiglia.

Il cast di doppiatori comprende Cardi B, Ashley Tisdale, ENHYPHEN, la star di Saturday Night Live Ego Nwodim, Chloe Fineman, Lance Bass e Wave.

La sinossi anticipa che Baby Shark sarà costretto ad abbandonare il mondo che ama dopo che la sua famiglia si trasferisce in città, dovendo così abituarsi a una vita senza il suo migliore amico, William. Quando Baby Shark incontra una malvagia stella marina chiamata Stariana, che progetta di rubargli una canzone per ottenere successo, il protagonista dovrà infrangere il suo incantesimo per ristabilire l'armonia nei mari.

Cardi B ha già avuto il ruolo dell'icona della musica rap Sharki B in una puntata speciale della serie. Ramsey Naito, presidente di Nickelodeon Animation, ha dichiarato: "Tutto è iniziato con una canzone grandiosa ed è cresciuto da quel punto. Poter costruire un enorme evento con il film, di cui stiamo già iniziando a parlare, basandosi su quel successo è così entusiasmante".