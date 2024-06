Baby Reindeer: il politico George Galloway rivela che Fiona Harvey, la "vera Martha", l'ha stalkerato

Il politico scozzese George Galloway ha svelato di essere stato stalkerato, 'fisicamente e senza tregua', da Fiona Harvey, la fonte di ispirazione per la storia raccontata nella serie Baby Reindeer.

La conferma è stata compiuta in occasione di un'intervista rilasciata a Piers Morgan in cui è stato ricordato quanto accaduto negli anni '80.

Il racconto del politico

Gallaway ha raccontato che Fiona Harvey l'ha chiamato al telefono centinaia di volte e si è presentata in innumerevoli occasioni dove si trovava, in modo inappropriato e non gradito.

Il politico ha ricordato: "Nel mio ufficio, ovunque scopriva la nostra presenza, dove ci trovavamo io, il mio staff e il mio circolo di amici... Lei appariva".

La situazione è iniziata quando è stato eletto nella contea di Glasgow Hillhead.

Una foto della serie Netflix

George ha sottolineato che non è stato mai minacciato esplicitamente dalla donna che ha ispirato Baby Reindeer, anche se ha ammesso che in più di un'occasione ha temuto che gli facesse del male: "Quando qualcuno è così ossessivo, si ha sempre paura che quella ossessione possa prendere un'improvvisa svolta e potenzialmente diventi pericolosa, ma non mi ha mai fatto del male, o minacciato".

Galloway ha continuato il suo racconto ribadendo: "Era semplicemente nella mia vita quando non volevo che lo fosse... L'ultima volta che l'ho vista penso fosse stato all'inizio degli anni '90. E non l'ho più vista fino a quando l'ho vista nello show".

Nessun rancore nei confronti di Harvey

Il politico ha sottolineato che era consapevole che Harvey avesse tormentato anche l'avvocato Laura Wray e il marito Jimmy Wray, anche lui tra le fila del partito laburista.

Fiona Harvey è stata la fonte di ispirazione per Richard Gadd nel creare la serie Baby Reindeer, in cui racconta quanto accaduto quando ha incontrato la stalker.

Nonostante l'esperienza negativa, Galloway ha augurato il meglio alla donna che ha voluto fare causa a Netflix, sostenendo che se è stato dichiarato il falso è giusto procedere per vie legali.