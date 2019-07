Baby Driver, su Netflix in streaming da oggi!

Ci avviciniamo a fine luglio e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Baby Driver, l'action drama di Edgar Wright con un cast da urlo: Ansel Elgort, Jamie Foxx e Kevin Spacey.

Baby Driver è la storia di un giovane prodigio della guida che lavora con dei ladri di banche. Ansel Elgort interpreta un giovane che cerca di lasciarsi alle spalle la sua vita da criminale dopo aver incontrato la donna dei suoi sogni, ruolo affidato a Lily James. Il ragazzo, inoltre, attutisce il fastidio causato dal fatto che soffre di acufene ascoltando continuamente musica, anche nei momenti in cui si ritrova al centro dell'azione. Dopo una rapina andata a male il gruppo dovrà riuscire a fuggire dalle molte persone che li vogliono morti in una corsa all'ultimo respiro.

Baby Driver - Il genio della fuga: Ansel Elgort in una scena del film

Edgar Wright, regista di Hot Fuzz e Scott Pilgrim vs. the World, è famoso per il suo stile cinefilo a dir poco eccitante arricchito da un montaggio ritmico molto originale. Nel cast del film troviamo anche Kevin Spacey, Jamie Foxx e Jon Hamm! Al boxoffice Baby Driver ha incassato nel mondo oltre 225 milioni di dollari, da un budget di 35, il successo ha subito fatto parlare di un sequel in arrivo.

Baby Driver - Il genio della fuga è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.