Baby 2: la canzone di Tommaso Paradiso nel trailer della serie Netflix

Tommaso Paradiso accompagna il nuovo trailer di Baby 2, la nuova stagione della serie Netflix che arriverà sulla piattaforma a partire dal 18 ottobre.

La vita non è un gioco, i giovani protagonisti della serie cominceranno a capirlo in questi nuovi episodi ancora prodotti da Fabula Pictures, come è pericolosamente chiaro fin da questa clip. Ad accompagnare l'inizio di un percorso sempre in bilico tra verità e menzogna, tra bene e male dei nostri giovani protagonisti è la voce dell'ex frontman dei The Giornalisti, Tommaso Paradiso, che presenta così Non avere paura, primo singolo da solista disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 25 settembre e in radio da venerdì 27 settembre. Il brano, scritto dallo stesso Paradiso e prodotto da Dardust, racconta le sensazioni che solo una relazione d'amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre, il desiderio di proteggere e prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli.

A partire dal 18 ottobre torneranno i giovani protagonisti di Baby, ancora alle prese con le difficoltà di un'adolescenza vissuta controcorrente. Se la prima stagione era stata il racconto della ricerca di una via di fuga, la seconda esplorerà le conseguenze delle scelte compiute dai protagonisti, spesso in aperto contrasto con i valori imposti dalla famiglia e dalla società. Soprattutto Chiara e Ludovica sono divise tra la vita da studentesse e la vita notturna. Al centro della storia anche le psicologie degli altri personaggi, tra cui Niccolò e Brando, in netta opposizione al gruppo formato da Fabio, Damiano e, naturalmente, Chiara e Ludovica. Il liceo sta per finire e i ragazzi si trovano davanti ad un futuro incerto: un'occasione di crescita ma anche un salto nel buio.

Nel cast di Baby ritroveremo Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica), oltre a Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Giuseppe Maggio (Fiore), Tommaso Ragno (Fedeli) e Galatea Ranzi (Elsa). Si uniscono al cast fra gli altri Max Tortora (Roberto), Thomas Trabacchi (Tommaso), Denise Capezza (Natalia), Sergio Ruggeri (Vittorio), Filippo Marsili (Carlo).

Dietro la macchina da presa, accanto ad Andrea De Sica nella seconda stagione troviamo Letizia Lamartire (Saremo giovani e bellissimi, Piccole italiane). Alla sceneggiatura ancora i GRAMS, il collettivo di scrittori composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol.