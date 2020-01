L'avvocato di Weinstein "aggredisce" la testimone di Annabella Sciorra, il giudice lo riprende

L'avvocato di Harvey Weinstein ha praticamente aggredito verbalmente Kara Young, la più recente testimone portata in aula dall'attrice Annabella Sciorra, che accusa l'ex re dei produttori hollywoodiani di averla stuprata nei primi anni '90. La sfilza di domande, cariche di sottintesi poco lusinghieri, e il menefreghismo nei confronti delle obiezioni dell'accusa hanno meravigliato anche il giudice James Burke, che ha interrotto l'interrogatorio e mandato l'avvocato Arthur Aidala al suo posto.

Il processo a Harvey Weinstein è formalmente iniziato il 6 gennaio con la scelta della giuria e dovrebbe andare avanti per circa sei settimane. Le accuse che dovrà affrontare sono di stupro e violenza sessuale. Nello specifico, è accusato di aver stuprato una donna nel 2013 e di aver imposto atti sessuali senza consenso a una seconda donna nel 2006. La prima testimone del processo è stata però Annabella Sciorra, che sostiene di essere stata stuprata da Weinstein nel suo appartamento tra il 1993 e il 1994.

Sciorra ha testimoniato appena due giorni fa, non senza ricevere il trattamento classico del victim shaming, lo stesso che ha dovuto subire Kara Young, chiamata a supporto delle dichiarazioni dell'amica. Dopo la presunta aggressione sessuale, Sciorra avrebbe iniziato ad avere problemi di didpendenza e di autolesionismo. A proposito, in aula Young ha racconto della prima occasione in cui aveva notato segni di violenza autoinflitta sul corpo di Sciorra, che al tempo confermò di essersi procurata dei brutti tagli sulle cosce.

Interrogata dall'avvocato di Harvey Weinstein, Young si è sentita chiedere, in una raffica di domande, innanzitutto se Sciorra indossasse abiti abbastanza corti da mostrare le cicatrici e poi se lei avesse chiamato un medico, chiesto aiuto a qualcuno o contribuito in qualche modo ad aiutare l'amica, sottintendendo che in realtà non aveva fatto nulla. Con Young visibilmente provata, il giudice ha quindi messo fine alla sessione, ordinando al difensore di riprendere il suo posto.