Avengers: Doomsday e Secret Wars, Hayley Atwell riprende il ruolo di Peggy Carter nei nuovi film

Hayley Atwell ha esordito nel ruolo di Peggy Carter, l'amata di Steve Rogers, in Captain America: Il primo vendicatore. L'attrice britannica ha poi avuto l'opportunità di dare voce a una versione alternativa del personaggio nella serie animata What If...?, prima di interpretare Capitan Carter (una variante di Capitan America) in una breve apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Peggy Carter tornerà nei prossimi film degli Avengers?

In passato, si era parlato di un possibile ritorno di Hayley Atwell nei panni di Peggy Carter per Avengers: Doomsday. Ora, secondo The Hollywood Reporter, la star di Mission: Impossible - Dead Reckoning ha ufficialmente firmato per riprendere il ruolo sia in Doomsday che in Secret Wars.

Agents of S.H.I.E.L.D.: Hayley Atwell è Peggy Carter in una scena dell'episodio The Things We Bury

Nonostante la sua assenza nell'annuncio ufficiale del cast di Doomsday, si prevede che un altro annuncio con i restanti membri del cast sia imminente.

Recentemente, durante un'intervista con il podcast Happy Sad Confused, Hayley Atwell ha espresso la sua frustrazione per il cameo di Peggy Carter in Doctor Strange 2, dove il personaggio viene eliminato senza troppi complimenti da una Scarlet Witch furiosa.

"Lei dice: 'Posso farlo tutto il giorno,' e subito dopo viene tagliata a metà da un frisbee, con il pubblico che pensa: 'Non puoi farlo tutto il giorno... A quanto pare, non puoi, quindi... Sì, un bel colpo in faccia'" ha dichiarato. "E io pensavo: 'Beh, non è che questa scena serva molto a Peggy'".

Agent Carter: l'attrice Hayley Atwell nella première

In merito al suo ruolo in What If...?, Atwell ha aggiunto: "Mi sembrava di avere molte più opportunità in quella serie animata. Voglio dire, qualsiasi attore ti dirà che entrare in una cabina di registrazione, indossando il pigiama, e fare un'animazione è davvero divertente, perché ti concentri solo sulle voci e sul tuo strumento. È quello che conta davvero. E mi è piaciuto che, in quella serie, abbiano dato a Peggy più spazio per essere Capitan Carter, o Capitan Bretagna".

Resta da vedere se Atwell interpreterà una versione alternativa di Peggy Carter o tornerà nei panni di Capitan Carter in uno dei futuri film degli Avengers.