Avengers: Doomsday, Hayley Atwell frena le voci sul ritorno come Peggy Carter: “Non so nulla”

Negli ultimi mesi, diverse fonti hanno indicato Hayley Atwell tra i nomi destinati a tornare nel Marvel Cinematic Universe in vista di Avengers: Doomsday e Secret Wars. Tuttavia, durante una recente intervista con Collider, l'attrice britannica ha smentito categoricamente di essere coinvolta nel progetto.

Cosa ha detto Hayley Atwell sul suo ritorno nei panni di Peggy

Quando le è stato chiesto di confermare la sua presenza nel nuovo capitolo della saga, l'interprete ha risposto con ironia: "Davvero? Chi lo ha detto? Reddit? Chi sta facendo girare questa voce?".

Chris Evans e Hayley Atwell in una sequenza di Captain America: il primo vendicatore

Le sue parole arrivano in un momento in cui i Marvel Studios sembrano voler mantenere il massimo riserbo sui casting non ancora ufficializzati, soprattutto per quanto riguarda i personaggi provenienti da linee temporali o universi alternativi.

Nonostante la smentita, il suo ritorno nei panni di Peggy Carter - o meglio, della variante Captain Carter - rimane tra le ipotesi più accreditate dai fan. Atwell ha già interpretato una versione alternativa dell'iconica agente nella serie animata What If...? e successivamente è apparsa brevemente in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove la sua Captain Carter ha affrontato un tragico destino per mano della Scarlet Witch.

Agents of S.H.I.E.L.D.: Hayley Atwell è Peggy Carter in una scena dell'episodio The Things We Bury

Pur negando al momento qualsiasi coinvolgimento, Atwell ha espresso il desiderio di esplorare ulteriormente il personaggio: "C'è ancora tantissimo da raccontare. Peggy è un personaggio spesso sottovalutato, ma con un potenziale enorme. Sarebbe straordinario riportarla sullo schermo in una veste nuova, forte anche dell'esperienza che ho maturato in Mission: Impossible".

L'attrice ha anche citato una delle frasi più iconiche del suo personaggio - "Conosco il mio valore, e non ho bisogno che tu me lo dica" - sottolineando quanto sarebbe significativa una sua evoluzione all'interno del contesto attuale del MCU.

Il nuovo capitolo degli Avengers, attualmente previsto per il 18 dicembre 2026, promette di essere una delle produzioni più ambiziose dei Marvel Studios, anche in vista del successivo Secret Wars. La lista del cast rimane parzialmente avvolta nel mistero, ma i fan continuano a speculare sul ritorno di molti vecchi volti del franchise.