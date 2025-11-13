Avengers: Doomsday, l’assenza di Hayley Atwell al Comic-Con scatena nuove teorie sul cast MCU

Hayley Atwell avrebbe dovuto partecipare al Liverpool Comic-Con del prossimo weekend ma gli organizzatori hanno annunciato che l'attrice non ci sarà perché la sua presenza sarebbe necessaria sul set di un progetto ignoto.

Secondo i fan, l'assenza di Atwell dal Comic-Con della città britannica potrebbe essere un indizio della sua presenza in Avengers: Doomsday e che quel progetto sia proprio il film MCU.

Hayley Atwell parteciperà a Avengers: Doomsday?

Le riprese aggiuntive di Doomsday dovrebbero proseguire fino a gennaio sia per apportare modifiche al film sia per adattarsi ai diversi impegni degli attori.

Hayley Atwell in una scena di Agents of S.H.I.E.L.D.

Diversi attori sono stati annunciati attualmente sul set di Doomsday, tra cui Letitia Wright ma anche altre star dovrebbero essere impegnate sul set nonostante non siano state confermate le loro presenze. È possibile che anche Hayley Atwell sia tra queste?

Considerando quello che è trapelato su Doctor Doom che prende di mira Steve Rogers per i danni causati al Multiverso in Avengers: Endgame, è probabile che Peggy abbia un ruolo fondamentale in Doomsday.

Tutti i nomi confermati di Avengers: Doomsday

Al momento, il cast confermato del prossimo film MCU comprende Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd e Robert Downey Jr., Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman fanno il loro debutto nel franchise degli Avengers.

I protagonisti de I Fantastici Quattro - Gli inizi Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn si uniscono al cast, così come le star degli X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, e la star di Deadpool & Wolverine Channing Tatum.

Secondo quanto riportano gli ultimi rumor, anche Chris Evans, Hayley Atwell e Ryan Reynolds potrebbero essere tra le star papabili ad apparire nel film.