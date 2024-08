Avengers: Secret Wars, cinque attori veterani appariranno nel film del 2027

Deadpool & Wolverine sono stati caratterizzati da numerosi camei multiversali, ma senza dubbio i Marvel Studios hanno in programma qualcosa di ancora più grande per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Non è chiaro quanti attori i Marvel Studios annunceranno in anticipo, anche se siamo sicuri che molti saranno lasciati come sorpresa. Ora, però, almeno cinque di questi potrebbero essere stati rivelati dallo scooper MyTimeToShineHello.

Secondo quanto riportato, Tobey Maguire (Spider-Man), Chris Evans (Capitan America/Torcia Umana), Nicolas Cage (Ghost Rider), Wesley Snipes (Blade) e Scarlett Johansson (Vedova Nera) avrebbero accettato di tornare nel MCU per Avengers: Secret Wars.

Hugh Jackman resterà nei panni di Wolverine nel MCU anche dopo Avengers: Secret Wars

I camei della Marvel

Nei prossimi anni, dovremo probabilmente prepararci a una lista infinita di potenziali camei che circoleranno in rete, di questi solo alcuni saranno corretti. Tuttavia, nei mesi precedenti all'uscita di Deadpool & Wolverine, tutti i camei più importanti sono trapelati in anticipo sui social media.

Chris Evans in una scena del film The Avengers

I Marvel Studios hanno preso una direzione diversa per i prossimi due film dei Vendicatori da quando Jonathan Majors è stato spodestato dal ruolo di Kang il Conquistatore nel MCU. Mentre la storia di quel cattivo potrebbe ancora essere conclusa in qualche modo, Robert Downey Jr. vestirà i panni del Dottor Destino per interpretare il nuovo grande cattivo della Saga del Multiverso.

Nonostante questo importante cambiamento, le trame di entrambi i film rimarranno probabilmente in gran parte le stesse. Secondo le indiscrezioni del passato, un'Incursione vedrà la Terra-616 e la Terra-100005 scontrarsi, con la conseguente creazione di un nuovo "Battleworld" composto dai resti di questi e altri mondi distrutti. L'idea finale è quella di un soft reboot del MCU, con una nuova linea temporale sacra che aggiunga i Fantastici Quattro e gli X-Men alla mischia.

L'uscita di Avengers: Doomsday è prevista per maggio 2026 mentre quella di Avengers: Secret Wars è prevista per maggio 2027.