Avengers: Secret Wars, Anson Mount farà parte del cast del film? La risposta online dell'attore

Nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia Anson Mount ha interpretato Black Bolt e l'attore ha ora commentato le indiscrezioni apparse online che sostengono farà parte del cast di Avengers: Secret Wars.

La sua apparizione nel film con star Benedict Cumberbatch aveva sorpreso i fan del MCU, considerando i risultarti piuttosto deludenti ottenuti dalla serie Inumani, cancellata a causa dei bassi dati di ascolto.

La risposta di Mount alle ipotesi su Avengers: Secret Wars

Sui social media, nelle ultime settimane, si era diffusa la notizia che Anson Mount sarebbe ritornato sugli schermi in occasione di Avengers: Secret Wars.

L'interprete di Black Bolt ha sottolineato che le voci sono infondate, anche se tanti tra i fan sostengono che si tratti di una situazione come quella vissuta da Andrew Garfield, che ha dovuto negare più e più volte di essere coinvolto nella nuova avventura di Doctor Strange.

Anson, sui social media, ha condiviso un post in cui si dichiarava che gli interpreti della serie sugli Inumani sarebbero ritornati sul set del futuro progetto targato Marvel, dichiarando semplicemente: "Questo è così interessante. Per favore diteci di più su questo contratto che, a quanto pare, ho firmato mentre dormivo. Sono curioso di sentire tutti i succosi dettagli da un feed che non è chiaramente per generare click".

Avengers 5 e Avengers: Secret Wars: Marvel modifica tutti i piani. Ecco cosa succederà

I prossimi capitoli del MCU

In precedenza Mount aveva ammesso che sarebbe stato interessato a riprendere il ruolo di Black Bolt e di aver parlato della possibilità con i vertici della Marvel. L'attore aveva però ribadito che si era al lavoro su una fase del MCU in cui non era prevista la sua presenza.

I fan dovranno quindi attendere gli sviluppi in arrivo nei prossimi progetti tratti dai fumetti della Marvel, a partire da Deadpool & Wolverine, in arrivo a luglio nei cinema di tutto il mondo. I titoli successivi del MCU saranno Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Fantastic Four, Blade, Avengers 5 e, infine, Avengers: Secret Wars.