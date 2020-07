Avengers: Mark Ruffalo celebra il lato B di Captain America

Mark Ruffalo ha voluto celebrare il 4 luglio in modo davvero originale : condividendo una foto del lato B di Captain America.

L'interprete di Hulk ha infatti deciso di condividere un'immagine del suo amico e collega Chris Evans in occasione del Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti.

L'immagine del fondoschiena del supereroe è stata accompagnata da poche parole, visto che Mark Ruffalo ha scritto semplicemente "Buon 4 luglio".

Le battute e i riferimenti al fondoschiena di Captain America sono ormai una presenza fissa nei post sui social media degli interpreti degli Avengers: il lato B di Chris Evans, dopo una battuta presente in Endgame, è stato al centro di fotomontaggi, video riassuntivi di tutte le inquadrature in cui si può apprezzarne la visione, e divertenti tweet delle star.

Lo sceneggiatore Christopher Markus aveva rivelato che la battuta si era evoluta nel corso del tempo: "Inizialmente c'era Tony che osservava il terribile outfit degli Avengers di Captain e diceva 'Quella tuta non dona al tuo lato B'. Doveva rimanere solo quella e poi Ant-Man è stato aggiunto nella scene e ha detto 'Penso che quello sia il sedere dell'America'. Ed è stata la battuta per un po' di tempo".

Stephen McFeely, co-sceneggiatore del film, è poi intervenuto durante le riprese aggiuntive del lungometraggio e il team ha inserito una nuova battuta per concludere la sequenza della lotta tra le due versioni di Captain America.