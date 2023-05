Avengers: Infinity War, Thanos ha ucciso il Collezionista? La risposta di James Gunn

Il destino del Collezionista, personaggio Marvel interpretato da Benicio del Toro nel franchise dei Guardiani della Galassia, è rimasto a lungo oggetto di discussione tra i fan dopo quanto accaduto con Thanos in Avengers: Infinity War. In molti pensavano che il Collezionista fosse rimasto vittima dell'attacco del Titano Pazzo sferrato su Knowhere, ma a quanto pare non è stato così.

A chiarire il tutto ci ha pensato James Gunn attraverso un post su Twitter, limitandosi a dire semplicemente "Sì". Il Collezionista è quindi sopravvissuto alla furia di Thanos e in Guardiani della Galassia Vol. 3 viene brevemente menzionato il fatto che sia stato proprio lui a vendere Knowhere ai Guardiani per utilizzarla come nuova base operativa.

James Gunn ha chiuso con i Guardiani?

Al momento non è chiaro se il Collezionista apparirà in futuro in altri progetti legati all'MCU. Guardiani della Galassia Vol. 3 è ancora nelle sale e per molti è stato definito il grande culmine di un viaggio iniziato nel 2014. I fan hanno consacrato i film di James Gunn "la miglior trilogia dell'intero MCU".

Guardiani della Galassia Vol. 3 e altre scene post-credits che (forse) anticipano futuri sequel Marvel

James Gunn ha ribadito a più riprese che la sua esperienza con i Guardiani della Galassia è ormai conclusa e che, qualora ci dovesse essere un nuovo capitolo, non sarà lui a dirigerlo.