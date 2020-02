Avengers: Infinity War, Nick Fury ucciso da Corvus Glaive nei nuovi concept art

Avengers: Infinity War è arrivato nelle sale ormai due anni fa ma continuano ad arrivare nuovi concept art, che mostrano tra le tante scene anche la morte di Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, mai apparso nel corso del film.

I nuovi concept art, disegnati dall'artista Stephen Schirle, mostrano in particolare una scena inedita di Avengers: Infinity War, ovvero come anticipato la morte di Nick Fury da parte di Corvus Glaive, membro dell'Ordine Nero, che lo uccide brutalmente. Nell'immagine, si vede il villain saltare alle spalle di Nick Fury, per poi pugnalarlo con la sua spada a doppia lama.

In realtà, nel film Nick Fury non appare, a parte nella scena post credit dove, poco prima dello schiocco di Thanos, riesce a contattare Captain Marvel per chiedere aiuto. La sua morte, secondo queste nuove immagini, sarebbe frutto di un sacrificio, come si vede in un altro concept art che mostra Nick Fury, un attimo prima dello scontro, difendere Steve Rogers ovvero Captain America dall'attacco di Corvus Glaive.

Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War è arrivato nelle sale nel 2018, penultimo capitolo dei Vendicatori che si confrontano in uno scontro epico col nemico di sempre, il Titano Pazzo Thanos, per evitare la fine dell'Universo.