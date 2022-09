Avengers: Infinity War, James Gunn non ne può più delle battute sull'invisibilità di Drax

James Gunn non ne può più dei meme e delle battute sull'invisibilità di Drax scaturite da una certa scena di Guardiani della Galassia. Questa particolare battuta scritta da lui in un film che però non ha diretto, Avengers: Infinity War, continua a perseguitarlo.

Nella scena in questione vediamo lo Star-Lord di Chris Pratt e la Gamora di Zoe Saldana sorpresi in un momento di intimo contatto da un Drax che li fissa mentre sgranocchia qualcosa, nel modo più goffo possibile. Una volta che Star-Lord gli chiede cosa stia facendo, il personaggio di Dave Bautista risponde di aver sviluppato un'invisibilità legata ai suoi lentissimi movimenti e al fatto che riesce a stare così immobile da non essere mai notato.

La questione è saltata fuori sul profilo Twitter personale di James Gunn, il quale, rispondendo a una battuta di un fan, ha risposto di essersi pentito di averla creata in origine, dato che la scena in questione continua a perseguitarlo, naturalmente con simpatia.