Avengers: Infinity War, James Gunn: "Ha rovinato la caratterizzazione di Star-Lord"

Le azioni commesse da Star-Lord (Chris Pratt) in Avengers: Infinity War sono state a lungo dibattute dai fan Marvel nel corso degli anni. D'altronde è stato proprio il suo acceso confronto con Thanos a scatenare l'ira del Titano Pazzo che ha poi portato alla scomparsa di mezzo universo. Sulla questione è intervenuto anche James Gunn che ha criticato il modo in cui personaggio è stato scritto.

Le critiche di James Gunn

In una recente intervista ai microfoni di The Hollywood Reporter il regista ha dichiarato: "In quel film Star-Lord ha commesso azioni che io non avrei voluto". James Gunn ha nello specifico sollevato alcune critiche sulla sua caratterizzazione ben diversa da come lo aveva presentato nei precedenti film sui Guardiani della Galassia.

L'ultima volta dei Guardiani

Star-Lord e compagni torneranno in Guardiani della Galassia Vol. 3, in arrivo nelle sale la prossima settimana. Chi ha potuto vederlo in anteprima lo ha definito "il miglior film Marvel da Avengers: Endgame". Come ribadito a più riprese, Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo film Marvel per alcuni degli interpreti, e rappresenterà un addio per la formazione attuale dei Guardiani.

Il film introdurrà anche due personaggi chiave che hanno legami importanti con Rocket: Lylla e l'Alto Evoluzionario. La prima è una lontra antropomorfa ex socia e interesse amoroso di Rocket, mentre il secondo, interpretato da Chukwudi Iwuji, è uno scienziato specializzato in evoluzione che è anche il creatore di Rocket.

L'uscita italiana di Guardiani della Galassia Vol. 3 è fissata per il 3 maggio.