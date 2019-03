Avengers: Endgame, trailer 2 in italiano da Marvel Studios

Marica Lancellotti

Avengers: Endgame svela un altro pezzettino di sé grazie al trailer 2 in italiano appena pubblicato dai Marvel Studios.

Avengers 4 è senza ombra di dubbio uno dei film più attesi del 2019, ma bisognerà avere ancora un po' di pazienza prima di poter scoprire con assoluta certezza cosa succederà ai nostri eroi del cuore. Nel frattempo l'arrivo del trailer ita dovrebbe servire a placare, anche se per soli 2 minuti e 26 secondi, la "fame" di novità rispetto ad Avengers: Endgame di tutti i fan del MCU.

Ecco il trailer in italiano:

Thanos farebbe bene a prepararsi dunque, è arrivato qualcuno che potrebbe davvero spedirlo per sempre all'Inferno: avete notato tutti la presenza di Captain Marvel nei secondi finali? La fortissima eroina interpretata da Brie Larson non sta soltanto infrangendo tutti i record di incassi ma ha anche promesso di dare parecchio filo da torcere al Titano Pazzo. Un vero toccasana per il gruppo di Vendicatori ridotto al minimo della sua potenza, e anche per il loro umore! Il trailer si apre infatti con un mesto Iron Man che, da qualche galassia lontana lontana, sta declamando disperate parole d'amore all'indirizzo della sua Pepper. Si dice che negli attimi che precedono la morte, passi davanti agli occhi di ogni individuo tutto ciò che è stato della sua vita: forse vanno in questa direzione le immagini cariche di dramma e nostalgia che ci riportano nel passato di Captain America, di Vedova Nera, di Occhio di Falco. E c'è anche chi ha visto direttamente la morte in faccia con i suoi stessi occhi: è Thor, che rivive uno per uno tutti i tragici momenti dello schiocco di dita di Thanos. Non c'è tempo per piangersi addosso, però: la squadra al completo dei Vendicatori superstiti (compresi Iron Man e Nebula!) con tanto di uniformi nuove di zecca è pronta a imbarcarsi in una nuova difficilissima avventura. Se da qualche parte esiste anche una sola possibilità per riportare indietro il mondo fino a un attimo prima che Thanos compisse il suo massacro, allora quella possibilità va inseguita ad ogni costo.

Avengers: Endgame, l'ultimo colossale capitolo (il film si aggirerà intorno alle 3 ore di durata) della fase 3 del MCU, ancora per la regia di Joe e Anthony Russo, arriverà nelle sale italiane il 24 aprile 2019.