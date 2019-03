Avengers: Endgame, Thanos e i Vendicatori nel nuovo poster internazionale

Nel nuovo poster internazionale di Avengers: Endgame, rilasciato per l'uscita in Cina, sono presenti Thanos e tutti i Vendicatori.

Marvel ha rilasciato un nuovo poster internazionale di Avengers: Endgame a pochi giorni dalla pubblicazione di tutti i character poster dei protagonisti sopravvissuti e non. La nuova immagine è il poster ufficiale cinese, che oltre a confermare la data di rilascio - il 24 aprile, come in Italia - conferma anche, ancora una volta, la presenza di alcuni personaggi.

La differenza sostanziale di questa nuova locandina di gruppo di Avengers 4 rispetto alla precedente è tutta nella parte inferiore: non ci sono solo Thanos e i Vendicatori superstiti, ma anche tutti gli eroi caduti nel precedente capitolo del MCU. Ciascuno, da Shuri all'estrema sinistra fino a Groot a destra, appare "oscurato", a ricalcare ancora una volta le scelte cromatiche già compiute per l'ultimo trailer e per i 32 character poster.

Ecco il poster cinese:

Avengers: Endgame, il nuovo poster internazionale rilasciato per l'uscita in Cina

Anche qui, la grande sorpresa è la presenza di Valchiria (Tessa Thompson) tra i personaggi di ritorno in Avengers: Endgame. Meno sorprendente è sicuramente la presenza di Thanos, che incombe sul poster e sui Vendicatori con il suo mastodontico corpo viola in armatura. Impossibile non "notare" anche degli illustri assenti come Loki (Tom Hiddleston) e Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), che erano invece apparsi con il proprio character poster appena qualche giorno fa. La nuova immagine non svela, però, uno dei più grandi misteri di Avengers: Endagme, in assoluto uno dei film più attesi dell'anno: chi sarà il personaggio di Katherine Langford?

Avengers: Endgame, svelato il ruolo shock di Katherine Langford?

Per scoprirlo non resta che attendere il sempre più vicino 24 aprile 2019.