Avengers: Endgame, Thanos doveva assomigliare di più ai fumetti originali

Dopo nove mesi dall'uscita di Avengers: Endgame, ancora si parla del successo del film Marvel e, in particolare, del villain indimenticabile Thanos che, a quanto pare, sarebbe dovuto apparire più simile alla sua versione fumettistica, ma i registi Joe e Anthony Russo hanno scelto una versione più cinematografica del personaggio.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Il personaggio di Thanos è diventato senza dubbio uno dei cattivi più memorabili della saga degli Avengers e, in generale, dei film Marvel. Ma, il personaggio è apparso in vesti molto diverse rispetto alla sua versione originale presentata nei fumetti. Da Guardiani della Galassia ad Avengers: Infinity War, per poi finire ad Avengers: Endgame, i progressi nella tecnologia di motion capture hanno avuto un ruolo importante nell'aspetto di Thanos, come si nota dai dettagli del suo viso e dal colore della pelle che sono cambiati nel tempo.

Come notiamo dai concept art condivisi su Instagram dal concept artist Jerad S. Marantz, le versioni originarie di Thanos risultano molto più semplici rispetto a quelle viste nei film, un design meno grandioso che nei fumetti ha funzionato molto bene ma nella versione cinematografica avrebbe avuto sicuramente un impatto diverso.

Ecco perché i Fratelli Russo hanno deciso di modificare alcuni dettagli del personaggio, rendendo la sua armatura molto più impattante, con più accenti dorati e senza casco, oggetto che era stato inserito nel concept art iniziale.

I fan, intanto, continuano a sperare in un ritorno di Thanos sul grande schermo, nonostante la sua scomparsa, soprattutto perché i fumetti dedicati al personaggio non hanno fine e già si stanno diffondendo alcune teorie su come il villain potrebbe tornare nell'MCU. Accadrà davvero? Staremo a vedere, intanto non è stato annunciato nulla per quanto riguarda questo ritorno, ma la Marvel può sempre riservare sorprese.