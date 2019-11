Avengers: Endgame, Thanos incontra la sua nemesi definitiva nell'esilarante video virale

Avengers: Endgame porta in scena un'epica battaglia che vede Thanos affrontare innumerevoli eroi e ora, in un video virale, il villain Marvel incontra la sua nemesi definitiva che appare in uno dei portali da cui entrano in scena eroi e protagonisti del mondo del cinema e della tv.

Su YouTube l'utente McSuperfly ha pubblicato un esilarante filmato in cui il bisogno di avere a disposizione "più eroi" coinvolge davvero un intero universo. Ad entrare in azione per lottare contro Thanos e combattere accanto agli Avengers ci sono infatti personaggi dei fumetti come Wolverine, Deadpool, i Fantastici 4, Ghost Rider, Blade, Punisher, la Justice League e Shazam!, senza dimenticare Batman e Superman o arrivi a sorpresa come quelli di Hellboy.

La richiesta di Doctor Strange in Avengers: Endgame di ulteriori aiuti fa quindi apparire i personaggi di Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Il Trono di Spade, Jason Bourne, John Wick, Matrix, Indiana Jones e Star Wars, passando poi per serie tv come Star Trek, Doctor Who e Stranger Things.

La lista è però davvero lunga e inaspettatamente comprende persino Mulder e Scully o Terminator, il determinato Rambo, Jack Sparrow, il Gladiatore e i Ghostbusters!

Ecco il video che metterà alla prova le vostre conoscenze cinematografiche e seriali con un finale epico che non vogliamo spoilerare: andate fino alla fine e vedere cosa succede.