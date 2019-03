Avengers: Endgame, svelato il look finale di Thanos!

Grazie ai giocattoli della Hot Toys, abbiamo scoperto quale sarà il look ufficiale di Thanos in Avengers: Endgame, in arrivo il 24 aprile nei cinema!

Avengers: Endgame è attesissimo e ad aumentare l'hype per il film Marvel è una gustosa anteprima del look finale di Thanos, interpretato ancora una volta da Josh Brolin, con tanto di nuova arma. Attenzione, seguono potenziali spoiler.

Il terribile Thanos è riuscito a distruggere metà dell'umanità grazie al Guanto completo, ma i pochi Avengers rimanenti non gliela daranno vinta così facilmente e il titano dovrà indossare nuovamente l'armatura per prepararsi alla battaglia. Grazie alla casa di giocattoli Hot Toys, riusciamo a vedere per la prima volta il look ufficiale del villain in Avengers: Endgame, compreso di Guanto e una nuova ingombrante arma:

Hot Toys ha sempre realizzato action figures molto fedeli all'aspetto originale dei personaggi Marvel, quindi i fan sono convinto che questo è il look finale di Thanos. La trama di Avengers 4 racconta che Thanos ha schioccato le dita in Avengers: Infinity War e metà della vita sulla Terra si è dissolta all'istante. Adesso un gruppo di guerrieri, inclusi Captain America, Black Widow, Iron Man, Thor e Hulk, uniscono le forze per contrapporsi al genocidio del Titano Pazzo.

Dal momento che i nostri eroi non sono stati in grado di fermare Thanos la prima volta, cosa li fa credere di riuscirsi adesso? La risposta sarebbe nell'incredibile potere di Captain Marvel o negli infinitamente piccoli spazi tra atomi accessibili da Ant-Man. Avengers: Endgame riscriverà il Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo. Quando tutto sarà finito, niente sarà più lo stesso.

Il nuovo film Marvel arriverà nei cinema italiani il 24 aprile e non resta che attendere per scoprire come si evolverà il racconto dell'epico scontro, oppure ingannare l'attesa con le numerosissime teorie su Avengers: Endgame. Nel cast del film ci saranno - tra gli altri - quindi Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).