Avengers: Endgame, svelata la scena scartata di un duello tra Hulk e Thanos

Una scena scartata da Avengers: Endgame che riguardava un duello tra Hulk e Thanos è stata svelata in occasione del D23, durante il panel dedicato ai lungometraggi cinematografici della Disney

Durante il panel stati mostrati alcuni disegni di scene scartate da Avengers: Endgame, tutte - a quanto pare - durante la battaglia finale tra gli eroi e le armate di Thanos. Tra queste c'è un momento in cui Tony Stark e Pepper Potts si baciano sul campo di battaglia, e un altro in cui Hulk si prende la rivincita contro Thanos. Quest'ultimo, in particolare, era molto atteso dai fan dato che nel film precedente Thanos lo aveva sconfitto a mani nude, costringendo il moribondo Heimdall a rispedire Bruce Banner sulla Terra per chiedere aiuto. Perché quel momento è stato scartato? La risposta l'hanno data gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely: "La rivincita ci sarebbe stata se lui non fosse diventato Smart Hulk. È diverso, e non è più motivato dalle stesse cose."

Il rapporto complicato tra Bruce Banner e il suo alter ego verde è stato al centro di tutte le sue apparizioni nel Marvel Cinematic Universe, e in particolare a partire da Thor: Ragnarok, dove scopriamo che Hulk ha dominato il corpo di Banner per due anni consecutivi e ha inizio un vero arco narrativo sulla coesistenza delle due personalità. Avengers: Infinity War continua ad esplorare l'argomento tramite un Hulk che rifiuta di uscire allo scoperto e poi, in Avengers: Endgame, con la creazione di Smart Hulk, basato sul Professore nei fumetti: la mente di Banner nel corpo di Hulk.

A detta degli sceneggiatori, c'era la possibilità di introdurlo già nel finale del terzo film degli Avengers, ma ciò avrebbe creato un problema di tono dato che è il momento in cui Thanos elimina metà delle forme di vita nell'universo. Solo che a questo punto era necessario modificare il fim successivo, dove Banner era Smart Hulk dall'inizio: "Ci siamo detti che potevamo usare i cinque anni per la transizione, in quell'arco di tempo lui trova la soluzione."