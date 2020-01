Avengers: Endgame, Sebastian Stan critica il finale riservato a Bucky e Captain America su Instagram?

L'attore di Avengers: Endgame, Sebastian Stan, avrebbe indirettamente criticato il finale riservato a Bucky e Captain America su Instagram? L'attore avrebbe infatti pubblicato nelle Stories la risposta di una fan che critica pesantemente le scelte fatte da Marvel in fase di scrittura per Bucky Barnes e Captain America.

Avengers: Endgame, lo screenshot condiviso da Sebastian Stan

In risposta all'account di Marvek Uk e Ireland che posta una foto di Bucky e Cap con la scritta "Insieme fino al capolinea" una fan amareggiata scrive: "Insieme fino al capolinea. O magari fino a che una scrittura pessima, inconsistente e fuori parte per i personaggi trasforma Steve rogers nella sua antitesi. Adesso dovrebbe essere 'insieme fino alla fine della bugia'".

Sebastian Stan ha condiviso la risposta in una delle Stories sul suo Account Instagram lasciando intendere di essere molto d'accordo con la critica e di ritenere sbagliato il finale riservato al suo personaggio e a Steve Rogers.

La sua lamentela, seppur implicita, ha subito raccolto la solidarietà del collega John Boyega che gli ha risposto via Twitter scrivendo "Benvenuto Mr. Stan. Benvenuto". In precedenza Boyega, interprete di Finn nella saga di Star Wars, aveva criticato pubblicamente l'arco narrativo riservato a Rey e Kylo Ren in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker attirandosi le critiche di alcuni fan.

Welcome Mr Stan ! Welcome. pic.twitter.com/iuhHD2bbnR — John Boyega (@JohnBoyega) January 30, 2020

La storia di Bucky Barnes nell'MCu non si è ancora conclusa. Il personaggio tornerà in veste di co-protagonista della serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. Solo allora scopriremo quale sorte gli verrà riservata nel Marvel Universe.