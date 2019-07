Avengers: Endgame, gli sceneggiatori vorrebbero scrivere un film di Superman!

Avengers: Endgame potrebbe non essere l'ultimo film tratto dai fumetti scritto da Stephen McFeely e Christopher Markus: i due sceneggiatori sarebbero infatti felici di scrivere un'avventura di Superman. I due autori del film campione d'incassi, durante gli incontri con la stampa avvenuta in occasione del San Diego Comic-Con 2019, hanno infatti confessato quale personaggio della concorrenza della Marvel sarebbero felici di portare sul grande schermo.

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, durante un'intervista rilasciata a ScreenRant, hanno svelato di quale personaggio della DC vorrebbero occuparsi: "Penso che Captain America dimostri che ci sono certi modi per realizzare attualmente un film realmente buono su Superman. Non devi "sporcarlo", non devi liberarti della sua bontà".

McFeely ha ggiunto: "Sono un grande fan e il Superman interpretato da Christopher Reeve è uno dei miei film preferiti. Quindi è uno dei personaggi che prenderemmo sempre in prestito".

L'approccio dei due sceneggiatori sembra quindi molto diverso da quello scelto da Zack Snyder e David S. Goyer per Man of Steel e potrebbe forse soddisfare le presunte richieste di Henry Cavill per un possibile ritorno sugli schermi nei panni dell'eroico personaggio.

Nel frattempo Markus e McFeely sembrano, almeno per ora, aver concluso i propri impegni con la Marvel, seppur non escludano future collaborazioni: "Non sappiamo ancora cosa accadrà, ma sicuramente non desideriamo di non ritornare mai più. Attualmente non siamo impegnati in nessun progetto e realizzeremo alcune cose per lo studio che abbiamo fondato con i fratelli Russo. Si è trattata di un'esperienza fantastica e saremmo folli a dire che non vogliamo collaborare con Marvel".