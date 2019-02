Avengers: Endgame, i fratelli Russo confermano: "Il film attualmente dura 3 ore"

Avengers: Endgame è uno dei film più attesi dei prossimi mesi e i fratelli Russo hanno parlato della durata del progetto, confermando che attualmente è ancora di tre ore.

Joe Russo ha proseguito spiegando che la Marvel e i responsabili della Disney non sembrano aver problemi riguardanti la lunghezza dell'epica avventura: "Credo che lo studio sia d'accordo se si tratta della stortia migliore. Attualmente pensiamo che il film stia andando bene e abbiamo avuto delle reazioni grandiose dalle nostre proiezioni ideate come test, abbiamo delle sensazioni positive per quanto riguarda l'attuale situazione del progetto".

I filmmaker hanno comunque ribadito: "Ci stiamo ancora lavorando. Non abbiamo finito il lavoro. Si tratta di condurre al punto di arrivo di 22 film, c'è molta narrazione coinvolta. L'emozione, per noi, è una parte intrinseca. Quando devi raccontare una storia davvero complicata e vuoi dei momenti fortemente emozionanti con i personaggi, c'è semplicemente bisogno del giusto spazio e in questo caso sembra che la durata necessaria sia di tre ore".

Anthony Russo ha aggiunto: "Abbiamo proiettato fino a questo momento quattro volte il film. Nelle prime tre proiezioni nessuna persona si è alzata per andare i bagno prima della fine del film".

I Russo avevano già parlato del possibile superamento della durata di 2 ore nel mese di novembre quando avevano annunciato di essere al lavoro sul montaggio, spiegando che quasi sicuramente Endgame sarà più lungo di Avengers: Infinity War, che si era fermato a due ore e quaranta.

Il lungometraggio, che segnerà l'addio di alcuni dei protagonisti del cinecomic, arriverà nei cinema italiani dal 24 aprile.