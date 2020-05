Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. spiega il vero significato della riconciliazone tra Tony e Cap

Robert Downey Jr ha svelato il significato profondo che si cela nella scena della riconciliazione tra Iron Man/Tony Stark e Steve Rogers/Captain America in Avengers: Endgame. Il tutto mentre il blockbuster più lucroso al mondo celebra il primo anniversario.

Marvel Studios ha tenuto separati Iron Man e Captain America fin dalla rottura avvenuta in Captain America: Civil War. Tony Stark e Steve Rogers non si incontrano in Avengers: Infinity War, ma dobbiamo attendere Avengers: Endgame per rivederli insieme. I due supereroi affrontano la sconfitta inferta da Thanos in modi diversi: Tony abbandona gli Avengers e si ritira a vita privata insieme a Pepper Potts e alla figlia, mentre Steve continua a essere in servizio anche senza indossare la tuta. Ci vorranno altri cinque anni prima che i due ex colleghi tornino a parlarsi.

Ecco cosa ha svelato la star Robert Downey Jr. riguardo alla commovente scena della riconciliazione:

"Riguardava lui che mi perdonava per non averlo perdonato così da poter ricominciare chissà cosa, magari per gettare la spugna e fare quello che deve essere fatto. Non si trattava solo di seppellire l'ascia di guerra, ma di metterci una croce sopra. Era una scena complessa".

Come ha spiegato l'interprete di Iron Man, quando Tony e Cap si incontrano brevemente dopo lo snap, Tony è troppo scosso emotivamente dalla perdita dei colleghi, soprattutto di Peter Parker (Tom Holland), per avere la capacità emotiva di far pace con Steve Rogers. Il confronto avverrà più tardi e sarà uno dei momenti più importanti per la risoluzione della Infinity Saga.