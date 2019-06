Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. e sua "figlia" in una tenera foto dal set

Sui social è comparsa una tenera foto dal set di Avengers: Endgame che mostra Robert Downey Jr. insieme a sua figlia. Naturalmente si tratta della figlia fictional di Tony Stark.

Parlando della scelta di dare una famiglia a Tony Stark in Avengers: Endgame, gli sceneggiatori del film hanno specificato: "Abbiamo avuto l'opportunità di dargli la perfetta vita da pensionato nel film. e' la vita per cui ha sempre lottato, lui e Pepper sono finalmente insieme, sono sposati, hanno una figlia. E' grandioso. Può morire felice, non si percepisce come una tragedia. E' un finale eroico per una vita compiuta".

Il sacrifico di Tony Stark in Avengers: Endgame è fondamentale per la salvezza dell'umanità. Al riguardo i fratelli Russo aggiungono: "In un certo senso Tony è sempre stato destinato a morire. Era un futurista che vedeva la morte all'orizzonte e non poteva fermarsi finché non l'avrebbe sconfitta, anche a costo della propria vita. E' affascinante la sua parabola perché è passato dall'essere egoista ed egocentrico a sacrificarsi per gli altri."

Avengers: Endgame, ecco il momento più commovente della fine di Iron Man

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.