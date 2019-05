Avengers: Endgame, le foto e i dettagli della riproduzione del guanto di Iron Man

In Avengers: Endgame gli eroi della Marvel cercano di sconfiggere Thanos entrando in possesso delle Gemme dell'Infinito e i fan potranno ora acquistare la riproduzione del "Nano Gauntlet" a grandezza naturale.

Le prime immagini dell'oggetto da collezione sono state condivise da Hot Toys su Facebook e rivelano l'incredibile attenzione con cui si è ricreato l'oggetto utilizzato da Hulk e Iron Man nel cinecomic campione d'incassi.

Il Nano Gauntlet diventa una potente arma ideata per sfruttare il potere di tutte le Gemme in contemporanea, con lo scopo di riportare nell'universo le creature viventi che il villain aveva fatto scomparire con il suo schiocco di dita.

La riproduzione a grandezza naturale misura circa 52 centimetri e presenta tutti i dettagli simili all'armatura di Iron Man, usando inoltre i colori rosso e oro come mostrato nel cinecomic Avengers: Endgame diretto dai fratelli Russo. Le gemme sono create con sei LED che si illuminano in due modalità e l'oggetto viene messo in vendita con una base in grado di poter conservare il guanto posizionandolo in verticale.

Per ora i produttori non hanno rivelato la data prevista per la messa in vendita della spettacolare riproduzione o il suo prezzo.

Il film campione d'incassi conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.

