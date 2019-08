Avengers: Endgame, i registi svelano il giorno più difficile delle riprese

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

A proposito di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo hanno svelato quale sia stato, per loro, il giorno più difficile delle riprese del kolossal Marvel di cui hanno firmato la regia e che nelle ultime settimane ha superato Avatar al box office mondiale.

Il film, girato insieme al predecessore Avengers: Infinity War, è stato un'impresa titanica in termini puramente produttivi e logistici, tra la durata delle riprese, le location sparse per il globo e il cast letteralmente sterminato, con almeno due sequenze dove appaiono quasi tutti gli eroi del Marvel Cinematic Universe, senza ricorrere a stratagemmi digitali. In teoria, qualunque giorno della duplice lavorazione potrebbe aspirare al rango di quello più difficile, per un motivo o l'altro. Eppure i Russo, interrogati in merito su Reddit durante una conversazione con i fan, non hanno alcun dubbio in merito.

La loro risposta, secca, è stata infatti "La morte di Tony Stark." Il drammatico momento finale di Robert Downey Jr. al termine di Avengers: Endgame non è forse una sequenza particolarmente complicata sul piano tecnico, ma per i registi è stato senza ombra di dubbio il giorno più difficile, per la forte carica emotiva e simbolica della dipartita di Stark, il cui debutto cinematografico nel 2008 portò alla nascita dell'intero franchise Marvel. La sua uscita di scena è stata all'origine di emozioni forti e reazioni talvolta estreme da parte dei fan, inclusa una petizione per far tornare in vita il personaggio e la teoria che a morire sia stato un impostore, o alieno o proveniente da un altro universo. Un'ipotesi smentita dai Russo, i quali sostengono che la morte di Tony sia stata la chiusura del cerchio per quanto riguarda il suo arco narrativo e la partecipazione di Downey Jr. al franchise.

Avengers: Endgame, il funerale di Tony Stark è la scena più costosa della storia del cinema?

L'unica possibile eccezione riguarda la serie animata What If?, in lavorazione per Disney+ e incentrata su esiti alternativi di eventi-chiave del MCU. In quel caso, e solo come voce, un ritorno di Stark non sarebbe da escludere, una tantum.