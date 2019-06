Avengers: Endgame, record per un fan: ha visto il film ben 107 volte!

Un fan di Avengers: Endgame ha visto il film 107 volte, battendo così un precedente record di 103 visioni che aveva anche ricevuto i complimenti da parte del Guinness dei Primati.

Di sicuro non è l'eroe che i nerd meritano ma quello di cui hanno bisogno. Perché Agustin Alanis è riuscito nell'impresa di vedere per ben 107 volte Avengers: Endgame battendo di quattro punti il precedente primato che apparteneva a Anthony Mitchell, il quale si era fermato ad "appena" 103 visioni nel cinema della sua città, a Charlotte in North Carolina. Tutto merito di tanta passione, pazienza e una dedizione che rasenta la ritualità religiosa per questo ragazzone americano che pare non abbia voglia di fermarsi oltretutto.

Qualche giorno prima lo stesso Agustin Alanis aveva postato su Twitter una foto con il suo 'avversario' Anthony Mitchell che era arrivato a quota 103 per congratularsi del suo risultato. Un record considerato invincibile, tanto che la CNN gli aveva dedicato un servizio, si era guadagnato l'appellativo di Infinity Watcher su Twitter e le congratulazioni del Guinness dei Primati. Ma sono bastati un paio di giorni per far si che Alanis lo superasse in volata quando i giochi sembravano già fatti. Per adesso il Guinness dei Primati ha assegnato il riconoscimento ad Anthony Mitchell ma sicuramente la cosa verrà aggiornata a breve con l'incredibile numero di volte toccato da Alanis.

Il risultato, che ha dell'eclatante, ci riporta a vent'anni fa quando un'anziana signora di Adelaide, in Austalia, vide più di cento volte Titanic di James Cameron e che fatti un paio di conti non deve essere stato particolarmente economico. Contando che il prezzo medio di un biglietto negli Stati Uniti è di 13 dollari, questo significa che il nostro supereroe della visione multipla ha speso una cifra di circa 1339 dollari. E se Avengers: Endgame continua a stare con il fiato sul collo ad Avatar lo si deve in parte anche alla perseveranza di questo infaticabile fan dalla passione smisurata. I dati riportati da Box Office Mojo fanno notare infatti che tra i due film li dividano solo 70 milioni di dollari: Endgame ha attualmente incassato 2,716 miliardi di dollari, mentre Na'vi e Pandora sono ancora al primo posto con 2,788 miliardi. Il sorpasso però potrebbe non essere così agevole come potrebbe sembrare perché in queste ultime settimane la tenuta non è stata ottimale. Ma Agustin Alanis non demorde: il suo prossimo obiettivo è sfondare il muro dei 116 biglietti.