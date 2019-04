Avengers: Endgame da oggi nei cinema italiani in 1000 copie

Arriva oggi nei cinema italiani in 1000 copie l'attesissimo film Marvel Avengers: Endgame. Il nuovo capitolo di quella che il regista Joe Russo ha definito "il più grande franchise della storia del cinema" porta in scena il gran finale dopo gli eventi catastrofici raccontati nel lungometraggio record di incassi nel 2018 Avengers: Infinity War.

Avengers: Endgame, gli Avengers in azione con le nuove divise

Da mesi i fan dell'MCU hanno invaso il web formulando fantasiose teorie su Avengers: Endgame nel tentativo di indovinare cosa accadrà nel cinecomic che porterà a conclusione la Infinity Saga. A breve sapremo finalmente cosa Marvel ha in serbo per noi in Avengers 4. Per prepararvi alla visione potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free.

Avengers: Endgame, il punto sui supereroi e personaggi principali

Diretto da Anthony e Joe Russo e prodotto da Kevin Feige, Avengers: Endgame è il 22esimo e più atteso film in assoluto nella storia dell'Universo Cinematografico Marvel. Il cast vede il ritorno di Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers/Captain America), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco), Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Don Cheadle (Colonnello James Rhodes/War Machine), Karen Gillan (Nebula), Danai Gurira (Okoye), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Jon Favreau (Happy Hogan), Benedict Wong (Wong) e Tessa Thompson (Valchiria). Josh Brolin vestirà ancora una volta i panni del famigerato antagonista, Thanos.