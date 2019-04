Avengers: Endgame, tre nuovi poster del cinecomic Marvel

Avengers: Endgame è ormai pronto ad arrivare nei cinema e Marvel ha condiviso tre nuovi poster dedicati all'eroica avventura diretta dai fratelli Russo. Le locandine inedite ritraggono i personaggi rimasti ancora in vita e il malvagio Thanos, e sono state realizzate rispettivamente per le proiezioni in IMAX, immagine in cui c'è spazio anche per i "caduti", per Dolby Cinema e infine per Atom Tickets.

Kevin Feige, parlando dell'atteso Avengers 4 ha dichiarato: "Abbiamo girato Infinity War ed Endgame in contemporanea, ma questi sono stati i film con la gestazione più lunga che abbiamo mai realizzato. Quattro anni ora, quasi cinque. E si è sempre trattato di rispettare la promessa che abbiamo fatto gettandone le basi con i film precedenti. Il modo in cui il mondo ha accolto Infinity War è stato fantastico, esattamente ciò che volevamo".

Il presidente di Marvel Studios ha quindi parlato del finale sottolineando: "Per anni ho pensato 'Mi domando cosa accadrebbe se gli eroi non vincessero?'. Perché sapevamo che sarebbe accaduto. E non poteva essere migliore. La reazione è stata fantastica. La reazione è stata la migliore di sempre".

Ecco i tre poster

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain America, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).