Avengers: Endgame, Morgan Stark ha il perfetto costume di Halloween Marvel!

In Avengers: Endgame l'abbiamo vista nel ruolo di Morgan Stark, adesso la giovanissima Lexi Rabe si prepara ad Halloween mostrando su Instagram il suo perfetto costume Marvel, che la candida a diventare nuova eroina.

Il 7 ottobre l'attrice in erba Lexi Rabe, interprete di Morgan Stark, ha trovato il modo di omaggiare i genitori Tony Stark e Petter Potts nel modo più dolce possibile. L'attrice ha postato una sua foto con indosso il costume di Rescue, armatura indossata da Pepper Pott nel combattimento finale di Avengers: Endgame.

Nel post che accompagna la foto si legge: "Mi sono divertita molto indossando il costume della mia mamma Marvel @gwynethpaltrow #gwynethpaltrow per una festa di #Halloween! La mamma non viene amata abbastanza così ho deciso di mostrale un po' del mio amore! @avengers #morganstark #avengersendgame #endgame #pepperpottsismymom #pepperpots #avengers #marvel @avengers #halloweenparty - Non preoccuparti #TonyStark @robertdowneyjr #rdj sono ancora la tua bambina!"

Lo scambio tra Morgan Stark e il padre Tony Stark in Avengers: Endgame ha dato vita a una delle sequenze che più hanno commosso i fan, il celebre "Ti amo 3000" che ha poi dato vita a tante teorie. In un altro momento del film la vediamo indossare il casco di Rescue per gioco, a sottolineare il legame tra madre e figlia.

Dopo l'uscita di Avengers: endgame, l'entourage di Lexi Rabe ha denunciato gli episodi di bullismo on line di cui è stata vittima la piccola attrice che adesso mostra la sua affezione al franchise Marvel. Chissà se in futuro la rivedremo nell'MCU.

