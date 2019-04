Avengers: Endgame, lo staff della metro di Londra: "Non rivelate spoiler, Thanos vi osserva!"

Avengers: Endgame ha scatenato tra i fan Marvel il terrore di imbattersi in importanti spoiler prima della visione del capitolo conclusivo dell'Infinity Saga e anche i responsabili della metropolitana di Londra hanno ribadito ai potenziali spettatori l'importanza di mantenere il segreto sulla trama.

Sui cartelloni presenti nelle varie fermate del trasporto pubblico sono infatti apparsi dei messaggi divertenti che sottolineano l'importanza della segretezza.

Lo staff della stazione di Stockwell ha semplicemente scritto nella giornata di ieri: "Per favore non parlate degli spoiler di Avengers: Endgame a bordo dei nostri treni o nell'area delle stazioni. Thanos vi osserva. Non rovinate Endgame".

All on the board, oltre a realizzare una divertente grafica per il cartellone delle metro, ha inoltre ribadito online: "Se vedrete Avengers: Endgame stasera e o molto presto, per favore non rovinate l'esperienza agli altri rivelando gli spoiler. Divertitevi. Thanos chiede il vostro silenzio".

L'immagine mostrava inoltre quel che rimaneva dei personaggi scomparsi dopo la vittoria di Thanos.

An appreciated public service announcement from the staff at Stockwell tube station.#ThanosIsWatching#DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/CQv98CnsXY — Michael Shaw (@MrMichaelShaw) April 26, 2019

