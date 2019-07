Avengers: Endgame, Mark Ruffalo condivide la foto più strana del backstage

Mark Ruffalo ha diffuso via social la foto più strana dal backstage di Avengers: Endgame.

La foto postata su Twitter dall'interprete di Hulk vede Tom Holland (Spider-Man) e Don Cheadle (War Machine) con indosso le tute per la motion capture e le braccia unite in aria. Non è chiaro cosa i due attori stiano facendo perciò Mark Ruffalo ha invitato gli utenti di Twitter a provare a spiegare cosa stesse succedendo fornendo "solo risposte sbagliate".

Anche Tom Holland ha partecipato allo strano quiz rispondendo con un "Christmas tree mocap bros", senza dubbio una risposta sbagliata, ma decisamente divertente.

Christmas tree mocap bros https://t.co/NyD1FCzloQ — Tom Holland (@TomHolland1996) July 15, 2019

Lou Ferrigno contro l'Hulk di Mark Ruffalo: "Non lo riesco a prendere sul serio"

Avengers: Endgame ha incassato altri 2.8 milioni di dollari nel weekend dopo il ritorno nei cinema e minaccia sempre più da vicino il record di incassi di Avatar visto che ormai circa 7 milioni separano i due film.

Il 20 luglio il capo di Marvel Kevin Feige e le altre star del Marvel Universe parteciperanno al panel che si terrà nella Hall H e che dovrebbe svelare la lineup della Fase 4 dell'MCU e altre anticipazioni sul futuro. I Russo, però, avranno un panel dedicato a Avengers: Endgame che dovrebbe celebrare la reunion delle star del film che conclude la saga degli Avengers.