Avengers: Endgame, ecco la maratona Marvel ai The Space Cinema!

Il 23 aprile i The Space Cinema organizzano una maratona Avengers in attesa di Avengers: Endgame, in regalo anche alcuni gadget!

Siete pronti per la maratona degli Avengers in attesa di Endgame? Gli Avengers arrivano al finale di partita e il count-down per assistere all'ultimo capitolo dell'eroica saga sta per terminare. Il 24 aprile, infatti, Avengers: Endgame arriverà nelle sale italiane.

Per l'occasione The Space Cinema organizza una speciale cinemaratona dedicata a tutti gli appassionati dell'universo Marvel, per celebrare l'epilogo di un arco narrativo durato 10 anni. L'appuntamento è per martedì 23 aprile a partire dalle ore 21.10 con Avengers: Infinity War, a seguire l'attesissimo sequel Avengers: Endgame in anteprima nazionale. In più sono previsti gadget che verranno consegnati all'ingresso in sala. Sono infatti pronte, solo per i fan che acquisteranno il biglietto per la maratona, le monete Limited Edition.

Avengers: Endgame, un nuovo poster del cinecomic

Dopo gli eventi devastanti di Infinity War, l'universo intero è in rovina per colpa del Titano pazzo, Thanos. L'umanità si è ritrovata dimezzata e a sparire sono stati anche alcuni eroi come Spider-Man, Star-Lord, Scarlet Witch, Groot e molti altri. Nell'ultimo capitolo, i supereroi più potenti del pianeta saranno alle prese con una nuova avventura: gli Avengers dovranno riunirsi ancora una volta per fermare il furioso Thanos e ripristinare l'equilibrio una volta per tutte, con l'aiuto degli alleati rimasti. Al fianco di Captain America, Vedova Nera, Thor ritroveremo Occhio di Falco e alcuni nuovi protagonisti come Captain Marvel.

La maratona, prevista in tutti i The Space Cinema d'Italia, ha già registrato moltissime adesioni con tutto esaurito per molti spettacoli. Per questo motivo sono state messe a disposizione dei fan altre sale. L'evento avrà inizio alle ore 21.10 con la proiezione di Avengers: Infinity War (2018) per poi proseguire con la speciale anteprima di mezzanotte del nuovo Avengers: Endgame. Il biglietto della maratona è valido anche per la sola visione dell'anteprima. Le prevendite sono aperte e disponibili sul sito ufficiale di The Space Cinema a questo link e anche sulla nuova applicazione mobile.