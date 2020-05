Avengers: Endgame, morta Leslie A. Pope, collaborò a numerosi film Marvel

Leslie A. Pope è morta a 65 anni a Venice, in California, dopo aver lavorato nella sua carriera a molti film della Marvel come Avengers: Endgame.

L'artista, secondo quanto dichiarato dalla sua amica Trish Gallaher Glenn, aveva subito un'operazione al cuore a febbraio e non si era ancora del tutto ristabilita dopo l'intervento.

La set decorator aveva iniziato a lavorare nel mondo del cinema nel 1979, trasferendosi poi a Venice nel 1997. Leslie A. Pope ha lavorato per oltre 40 anni occupandosi degli arredi e delle scenografie di oltre 50 film e ricevendo una nomination agli Oscar per Seabiscuit - Un mito senza tempo, film a cui aveva lavorato in collaborazione con Jeanning Oppewall.

Leslie ha lavorato per il Marvel Cinematic Universe e per portare in vita le storie raccontate tra le pagine dei fumetti in occasione di Avengers: Endgame, Captain America: The Winter Soldier, Ant-Man, Spider-Man 3 e The Amazing Spider-Man.

Tra gli altri lungometraggi che hanno potuto contare sul sostegno dell'artista ci sono Prova a prendermi, Django Unchained, Carlito's Way, Ironweed e Il principe delle maree.