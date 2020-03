Avengers: Endgame, l'emozionante reazione di una piccola fan alla scena clou

Avengers: Endgame ha colpito molti fan della Marvel, grazie alla sua conclusione e alle scene piene di adrenalina, e continua a sorprendere anche i più piccoli, come dimostra la reazione di una bambina che ha visto per la prima volta la scena clou** del film.

In un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo, questi piccoli gesti possono migliorare la nostra giornata, come è successo al padre della bambina che ha condiviso il video sul suo profilo Twitter. In particolare, la bambina si stupisce quando vede il ritorno di tutti gli eroi scomparsi per colpa di Thanos, che tornano in vita: "Il mondo sembra aver perso un po' la speranza al momento... Ma oggi, dopo mesi a guardare i film Marvel, io e mia figlia siamo finalmente giunti alla fine. Guardate gli occhi di mia figlia quando scopre che i suoi eroi non sono morti"

The world feels a little hopeless at the moment... but today after months of Marvel Movie watching, me and the kid finally arrived at the end. Watch my daughter's eyes when she learned her heroes weren't dead. Stories like Endgame give us a taste of something true. #Hope pic.twitter.com/yowfP3ksvl — Beau (@TheRealBeauYork) March 16, 2020

Un video che infonde molta positività, che dimostra come soprattutto i bambini riescono a vedere cose belle anche nei più piccoli dettagli, un entusiasmo unico che in questo momento non fa altro che bene. Vi ricordiamo che da ieri Avengers: Endgame è disponibile su Disney+, insieme a tutti i film dei Marvel Studios.