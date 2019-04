Avengers: Endgame, Kevin Smith è super entusiasta del film!

Avengers: Endgame è il film più visto del momento e anche Kevin Smith ha detto la sua sul film con un commento entusiasta su Twitter!

Il regista di Clerks è noto, infatti, per essere un nerd sfegatato tanto da aver scritto numerosi fumetti proprio per la Marvel, oltre ad essere uno dei più esperti per quanto riguarda il mondo di Star Wars. Ovviamente Kevin Smith non si è perso Avengers: Endgame al suo arrivo nelle sale ed è rimasto super soddisfatto della pellicola dei fratelli Russo:

"Sono passate tre ore e sono sconvolto! Mio Dio, Avengers: Endgame è più che epico, è tutto ciò che potete sperare e molto di più, un'assoluta meraviglia dei Marvel Studios! Sono sicuro che incasserà tutti i soldi mai stampati nel mondo! L'ho amato e lo rivedrei all'istante!"

3 hours later and I’m shook! My God, @Avengers Endgame is beyond epic! It’s everything you hope it will be and more - an absolute @MarvelStudios marvel! And I’m pretty sure it will make all the money ever printed! Loved it and would watch again instantly! pic.twitter.com/7D3qLfrxV1 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) April 23, 2019

Il nuovo capitolo del MCU, di cui qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, per ora è ancora segreto - grazie alla richiesta dei registi di non spoilerare la pellicola a nessuno - quindi non ci sono ancora indizi concreti riguardanti il modo in cui gli Avengers cercheranno di sconfiggere Thanos, vendicare i caduti e forse farli ritornare "in vita", tuttavia le ipotesi più accreditate parlano di viaggi nel tempo e nel Regno Quantico. I due registi hanno però assicurato che i fan non hanno idea di ciò che li aspetta e che è stato ideato per loro in collaborazione con gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely.

Le uniche informazioni ufficiali ci arrivano dalla nuova sinossi del film, che rivela: "Il drammatico corso degli eventi messo in moto da Thanos che ha spazzato via metà dell'universo e ha decimato il team degli Avengers spinge gli Avengers superstiti a imbarcarsi in un'ultima missione nell'epica conclusione del 22° film dei Marvel Studios, Avengers: Endgame."