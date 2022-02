Avengers: Endgame, Kevin Feige conferma: "è stato l'ultimo film su questi eroi"

Se vi stavate chiedendo cosa ne sarà degli Avengers dopo Avengers: Endgame, sappiate che come da titolo, questo è stato ufficialmente l'ultimo film sul gruppo di eroi noti come Vendicatori, come avrebbe ribadito anche Kevin Feige.

Il Presidente dei Marvel Studios ha infatti definito Avengers: Endgame come il "final Avengers movie" che - assieme a Spider-Man: Far From Home, l'ultimo film della Fase 3 del MCU - ha portato a compimento quel macro-arco narrativo conosciuto come Infinity Saga. "I Marvel Studios e il Marvel Cinematic Universe hanno oltrepassato il decimo anniversario con l'uscita dell'ultimo film degli Avengers, con cui abbiamo finalmente completato l'Infinity Saga" sono state state le parole di Feige nel più recente episodio di Marvel Assembled dedicato agli Eterni, come riporta CBR.

L'affermazione è in realtà un ribadire quanto si sapeva già ormai da tempo, considerato il fatto che il MCU si concentrerà adesso su dei nuovi eroi, e andremo dunque probabilmente incontro a nuovi gruppi e nuove nomenclature per indicarli, nonostante rimangano ancora attivi altri membri dei Vendicatori come ad esempio Hulk o Scarlet Witch.

Di fatto, però, la formazione originale di eroi nota come Avengers appartiene al passato del MCU, è parte della sua storia. Una storia sempre in divenire, ma che sta pian piano lasciando spazio ad altri personaggi e differenti dinamiche, tutte senz'altro in grado di dar vita a incredibili avventure.