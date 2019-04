Avengers: Endgame, Josh Brolin diventa Thanos... sul WC!

Avengers: Endgame porterà in scena lo scontro degli eroi con Thanos, e un fan ha creato una vignetta che vede il Titano impegnato al bagno al posto dell'ormai noto video di Josh Brolin!

L'attore aveva risposto qualche giorno fa con un video alle ipotesi che il supereroe interpretato da Paul Rudd si "introduca" nel corpo del villain dall'entrata posteriore per ucciderlo definitivamente: Josh Brolin ha caricato un video su Instagram che lo ritrae mentre "espelle" fisicamente la teoria sulla possibile causa della fine del suo personaggio in Avengers: Endgame:

Dopo questo video, già cult per i fan del Marvel Cinematic Universe, l'utente Twitter BossLogic ha creato una nuova vignetta basata sul video in cui a espellere Ant-Man nel wc è direttamente Thanos, che commenta il post con "Mi dispiace, piccoletto". Altri personaggi dei cinecomic commentano il momento 'privato' del villain, tra cui anche il solito sfacciato Deadpool.

Per ora non ci sono ancora indizi concreti riguardanti il modo in cui nel film diretto dai fratelli Russo gli Avengers cercheranno di sconfiggere Thanos, vendicare i caduti e forse farli ritornare "in vita", tuttavia le ipotesi più accreditate parlano di viaggi nel tempo e nel Regno Quantico. I due registi hanno però assicurato che i fan non hanno idea di ciò che li aspetta e che è stato ideato per loro in collaborazione con gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely.

Avengers: Endgame arriverà nei cinema italiani il 24 aprile e non resta che attendere per scoprire come si evolverà il racconto dell'epico scontro.