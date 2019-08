Da Avengers: Endgame a John Wick 3, ecco l'agosto di Rakuten TV!

Ad agosto su Rakuten TV arriva il meglio dell'offerta cinematografica: direttamente dalla fabbrica dei sogni sono in arrivo sulla piattaforma titoli come Avengers: Endgame, capitolo conclusivo della saga cult targata Disney con un cast stellare: da Robert Downey Jr. a Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Scarlett Johansson. John Wick 3: Parabellum, terzo capitolo dedicato al coraggioso personaggio di John Wick interpretato da Keanu Reeves. E poi Wonder Park e Pokémon: Detective Pikachu in versione 4K HDR: magiche avventure di animazione per grandi e piccini.

Per chi ama il genere horror da non perdere Noi, l'horror politico con il Premio Oscar Lupita Nyong'o, disponibile in 4K HDR, e Unfriended: Dark Web, sequel di Unfriended (2014) presentato in anteprima al South by Southwest nel marzo 2018. Si continua con film di ogni genere per accontentare i gusti di tutti. Peterloo, scritto e diretto da Mike Leigh è un kolossal che narra le vicende del massacro di Peterloo del 1819. Hellboy di Neil Marshall del 2019 è il reboot della saga tratta dai fumetti creati da Mike Mignola con protagonista Hellboy, già portata sul grande schermo con i film Hellboy (2004) e Hellboy: The Golden Army (2008), entrambi diretti da Guillermo del Toro.

Noi: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Evan Alex, e Shahadi Wright Joseph in una scena del film

I fratelli Sisters, omaggio al genere western firmato da Jacques Audiard è il primo film americano di Audiard con Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal. Il film è stato premiato all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e vinto 3 Cesar. Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio prende spunto dalle vicende reali di uno degli attacchi terroristici più sanguinosi, raccontando con realismo e tensione la storia di un gruppo di jihadisti che si infiltra all'Hotel Taj Mahal per mettere in atto il loro piano. Oro Verde - C'era una volta in Colombia è lo struggente racconto di un'amicizia unica tra Cathy e Margaux, costretta su una sedia a rotelle. Insieme le bambine affronteranno una rischiosa avventura per salvare la vita di una piccola anatra.

Locandina di John Wick 3: Parabellum

Ricca l'offerta sul fronte del cinema italiano. Dal thriller psicologico Tutte Le Mie Notti, un mix di segreti, bugie e paure a Non sono un assassino con Riccardo Scamarcio in un ruolo duro e ambiguo. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Nastri d'Argento. Domani è un altro giorno, candidato a 2 Nastri d'Argento è la storia del rapporto tra Giuliano e Tommaso, amici da sempre e di fronte ad un'importante verità. Un'emozionante commedia sul senso più profondo dell'amicizia con Valerio Mastandrea e Massimo Giallini. Il campione è uno sport movie all'americana che racconta la storia di una giovane promessa del calcio dal carattere difficile e dell'insegnante chiamato ad aiutarlo in vista dell'esame di maturità. Interpretato da Stefano Accorsi e da Andrea Carpenzano, il film ha ottenuto 4 candidature ai Nastri d'Argento. La strada dei Samouni è un film documentario che ricostruisce la tragica storia della famiglia Samouni tra il dicembre 2008 e il gennaio 2009 quando la striscia di Gaza venne colpita da un violento attacco dell'esercito israeliano. Sul filo dei ricordi, immagini reali e racconto animato si alternano a disegnare un ritratto di famiglia, prima, dopo e durante i tragici avvenimenti che hanno stravolto le loro vite. Il film ha ottenuto 1 candidatura a David di Donatello. Menocchio porta sul grande schermo le vicende reali di Domenico Scandella detto Menocchio, mugnaio che alla fine del 500 affrontò la Santa Inquisizione per difendere le sue teorie. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Nastri d'Argento. Ne Il Grande Spirito, candidato a 1 Nastro d'Argento, due improbabili personaggi incrociano le loro vite nella periferia di Taranto. Diretto e interpretato da Sergio Rubini e Rocco Papaleo.

Per i più piccoli Rakuten TV ha preparato una sorpresa: dal 19 luglio al 25 agosto una selezione del meglio del cinema targato Disney in offerta speciale con i "Disney Summer Sales" e altri blockbusters come Jurassic World - Il regno distrutto, First Man - Il primo uomo e Bumblebee.