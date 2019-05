Avengers: Endgame, James Cameron si congratula con Marvel dopo il sorpasso di Titanic

Con un tweet James Cameron si è congratulato con Marvel per il successo al botteghino di Avengers: Endgame, che, come un iceberg, ha travolto il suo Titanic.

Avengers: Endgame ha compiuto un'impresa titanica, è proprio il caso di dirlo, spodestando Titanic di James Cameron dalla seconda posizione tra i film con l'incasso maggiore di sempre. Così, molto sportivamente, il regista non ha potuto che fare le sue congratulazioni alla Marvel e a tutto il team che ha reso possibile l'impresa.

Nel tweet condiviso sulla sua pagina, James Cameron scrive: "A Kevin e a tutta la Marvel: un iceberg ha affondato il vero Titanic. Per affondare il mio ci sono voluti gli Avengers. Tutti noi della Lightstorm Entertainment ci congratuliamo per il vostro risultato incredibile. Siete riusciti a dimostrare che non soltanto l'industria del cinema è viva e gode di ottima salute, ma è più grande che mai!".

Con tanto di immagine in cui il logo degli Avengers travolge il suo Titanic.

Datata 1997, la pellicola con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, nell'anno della sua uscita incassò 2,18 miliardi di dollari (anche se il dato non è stato aggiornato al netto dell'inflazione). La cifra è stata superata domenica da Avengers: Endgame, che ad oggi si aggira intorno ai 2,27 miliardi di dollari a livello internazionale e ha guadagnato grazie a questo un primato: è il film che ha raggiunto più velocemente un simile traguardo nella storia del cinema.

Certo, gli eroi Marvel non dimenticano che c'è ancora uno scoglio da superare, e c'è ancora un tweet da ricevere da James Cameron, quello definitivo, che verrà inviato solo nel caso in cui Endgame dovesse riuscire a spodestare Avatar dal primo posto, fermo a quota 2,72 miliardi di dollari. Un'ultima impresa per il team di Vendicatori al completo che sembra sempre più vicina.