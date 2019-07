Avengers: Endgame e Infinity War, gli sceneggiatori rivelano le scene tagliate dagli script

Avengers: Endgame e Infinity War sono ricchi di eventi e sorprese e gli sceneggiatori hanno ora rivelato le scene tagliate presenti nelle prime versioni della sceneggiatura dei due film dedicati allo scontro con Thanos.

Gli sceneggiatori Stephen McFeely e Christopher Markus hanno infatti raccontato ai fan, durante il San Diego Comic-Con 2019, la creazione dei due film Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame e gli spunti narrativi che poi non sono stati realizzati nei due film campioni di incasso. Tra le idee abbandonate era presente un momento molto simile a quello di Doctor Strange in cui l'Antico spinge Stephen Strange in un piano astrale. In Infinity War proprio il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch avrebbe costretto Thanos a compiere un'esperienza simile e affrontare il Tribunale Vivente che lo avrebbe giudicato colpevole per i suoi vecchi crimini.

La versione intelligente di Hulk avrebbe dovuto invece essere introdotta in Infinity War mentre Bruce indossa l'armatura chiamata Hulkbuster e sta combattendo contro Obsidian. La capacità dello scienziato di mantenere il controllo sembrava però strana nel contesto di una battaglia che gli Avengers erano destinati a perdere.

Un'altra delle sequenze tagliate, questa volta per una questione temporale, mostrava Rocket parlare con Jane Foster per spiegarle il motivo per cui sono tornati indietro nel tempo e hanno bisogno della Gemma della Realtà.

Un passaggio sicuramente di grande impatto, tuttavia considerata troppo violenta, sarebbe poi stata l'entrata in scena di Thanos nel 2023 prima dell'epica battaglia finale. Il villain, nel 2014, avrebbe fatto visita alla Terra e nel salto temporale avrebbe portato con sé la testa di Captain America dopo averlo sconfitto e decapitato.

Nella versione originale dello script, dopo lo schiocco di dita che fa ritornare in scena le persone fatte sparire da Thanos, Iron Man avrebbe incontrato nuovamente Spider-Man e i due avrebbero avuto il tempo di festeggiare mangiando una pizza insieme. Gli autori hanno però ritenuto più logico che gli eroi riapparissero nello stesso posto in cui erano svaniti, facendoli quindi rientrare in scena durante la battaglia.

Tony Stark avrebbe potuto pronunciare un discorso in cui dice addio mentre sta per morire, ma Robert Downey Jr. ha considerato più appropriato non parlare per non togliere intensità alla battuta "Io sono Iron Man".

Gli autori, infine, avevano pensato a un possibile incontro tra Captain America e Teschio Rosso nello spazio, ma hanno preferito tagliare quel passaggio della storia.

