Avengers: Endgame e Infinity War, il dettaglio nelle intro che nessuno ha notato (VIDEO)

Un curioso dettaglio nei titoli di testa di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, i due grandi kolossal della Marvel, era sfuggito alla maggior parte degli spettatori. Parliamo del celeberrimo logo del ramo cinematografico della Casa delle Idee, che da diversi anni propone spezzoni dei vari film per mettere in evidenza i vari eroi del franchise (salvo eccezioni come Captain Marvel, dove l'intera sequenza è stata rielaborata per rendere omaggio al compianto Stan Lee). Nel caso del dittico finale sugli Avengers era necessario qualcosa di più. Anzi, qualcosa di meno, come accaduto in questo caso molto particolare.

Nella fattispecie, il logo Marvel in Avengers: Endgame allude a suo modo agli eventi del finale di Avengers: Infinity War, in cui il folle Thanos riesce a eliminare metà di tutti gli esseri viventi nell'universo. Di conseguenza, la consueta sequenza introduttiva omette tutti gli eroi "polverizzati": Spider-Man, Black Panther, Falcon, Scarlet Witch e Doctor Strange. Rimangono soprattutto gli Avengers principali (Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow e Hawkeye), riuniti per un'ultima, disperata missione per riportare in vita tutte le vittime di Thanos.

È una delle tante strategie usate dal film stesso e dal marketing per ricordarci la portata della sconfitta degli eroi nel lungometraggio precedente: basti pensare ai character poster, monocromatici o a colori a seconda del personaggio rappresentato, o ai trailer e spot TV che tramite appositi, rapidi flashback in bianco e nero aggiravano la regola del non mostrare i personaggi morti nei materiali pubblicitari. Entrambi i film hanno anche la particolarità di aver presentato il logo senza il tradizionale tema musicale Marvel: il primo inizia direttamente con l'audio della richiesta d'aiuto degli asgardiani, mentre il secondo propone una canzone indicativa dell'atmosfera malinconica post-Decimazione. Una doppia strategia più che giustificata per portare al cinema il doppio finale delle avventure della prima formazione degli Avengers.