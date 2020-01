Avengers: Endgame, Hulk e il meme "These are confusing times"

Il povero Hulk ha avuto un'accoglienza tiepida in Avengers: Endgame, ma i meme nati da Professor Hulk hanno conquistato internet, soprattutto con "These are confusing times".

Con Avengers: Endgame si è chiusa un'era, ma la comparsa di Professor Hulk ha generato una pioggia di meme curiosi e divertenti. Con la fine del film, siamo stati costretti a salutare personaggi che ci hanno accompagnato per la bellezza di ventitre film in dodici anni di Marvel Cinematic Universe. Uno dei più amati è certamente l'Hulk di Mark Ruffalo che, nell'ultimo capitolo della saga Avengers, ha attirato attenzione e commenti per la trasformazione al quale il gigante verde è stato sottoposto. Molte delle reazioni a tale cambiamento hanno assunto la forma del meme e uno dei più circolati in rete è quello che fa riferimento alla scena di "These are confusing times".

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

In Endgame, infatti, Bruce Banner e l'Incredibile Hulk si fondono in un ibrido. Essenzialmente si tratta della personalità di Banner nel corpo di Hulk, che perde tutti i suoi tratti caratteriali distintivi. Ai fan questa mossa è parsa azzardata, o quanto meno strana, vista la fine di Avengers: Infinity War, nella quale Hulk si rifiuta di combattere Thanos. Una spiegazione a riguardo sarebbe stata senza dubbio apprezzata.

Invece, la metamorfosi in Professor Hulk avviene un po' dal nulla e un po' con nulla viene spiegata. In una scena all'inizio di Endgame, Hulk si incontra con Scott Lang, Natasha Romanoff Steve Rogers in una tavola calda. Quando Scott esprime confusione per il nuovo aspetto di Banner, questo risponde con la famosa frase "These are confusing times", sono tempi confusi, e aggiunge anche "Adesso porto le camice."

Da qui alla parodia il passo è stato brevissimo e su diversi social network hanno iniziato a circolare numerose versioni di Professor Hulk che riassume con il suo nuovo motto una lunga serie di circostanze poco chiare... E non solo all'interno dell'Universo di Avengers: Endgame! Uno dei meme "These are confusing times" più divertente è apparso su Reddit e associa la confusione di Banner/Hulk alla frase riportata da CNN "Il portavoce del Presidente dice che non può parlare per il Presidente". Siamo confusi.