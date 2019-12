Avengers: Endgame, Hulk lancia Spider-Man in due artwork inediti

Nuove immagini inedite di Avengers: Endgame sono state pubblicate da responsabile dello sviluppo visivo Ryan Meinerding. Si tratta di due artwork preparatori di scene poi non presenti nel film. In una vediamo Hulk lanciare Spider-Man e nell'altra sempre Hulk sta nel palmo della mano di Ant-Man nella sua forma gigante, pronto ad essere catapultato come un proiettile.

Ryan Meinerding rimarca come questi disegni facciano parte della battaglia finale di Avengers: Endgame, quella in cui tutti i nostri eroi si scagliano contro Thanos e i suoi accoliti per la difesa estrema della Terra e dell'umanità. Una sequenza complessa con buona parte degli eroi del MCU in scena che ha richiesto una lunga fase preparatoria per essere costruita. Queste nuove immagini dimostrano come il lavoro sia stato estremamente complesso e abbia avuto varie fasi e tante modifiche prima di arrivare alla forma che poi tutti noi abbiamo visto sul grande schermo.

"Questi sono alcuni disegni per la battaglia finale di Endgame. Mi sarebbe piaciuto vedere un lancio da speedball in un film. Guardate le foto per vedere quanto è divertente". Non sono peraltro gli unici disegni pubblicati in questi giorni, in un'altra infatti è possibile osservare Okoye e Valchiria combattere fianco a fianco.