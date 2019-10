Avengers: Endgame, fan incinta diventa Thor Grasso per Halloween 2019 (FOTO)

Avengers: Endgame ha fornito, a una fan incinta, l'idea giusta per Halloween 2019: Thor Grasso è infatti diventato il personaggio da cui la futura mamma ha deciso di travestirsi, il prossimo 31 ottobre.

Altrimenti detto: uno dei pochi costumi possibili in cui potesse riconoscersi e che la facesse sentire davvero a proprio agio alla 32ma settimana di gravidanza. A condividere quella che rischia di diventare la moda per Halloween delle donne in gravidanza è stata l'utente di Reddit FingalMyDopple, che nel post ha messo la propria foto accanto a quella del vero Thor Grasso di Avengers: Endgame. E non c'è che dire: Chris Hemsworth può essere fiero della propria fanbase, presente e futura.

Ed è stato proprio Hemsworth, in un'intervista di un po' di tempo fa, a svelare che in effetti esisteva già una correlazione tra il dio del tuono in versione extra large e la gravidanza. Ha svelato infatti che le persone sul set di Avengers: Endgame non smettevano di fare qualcosa che si fa sempre con le donne incinte: "Le persone venivano da me per coccolarmi come se fossi incinto. Oppure cercavano di sedersi sul mio grembo come si fa con Babbo Natale. Mi sono sentito un vecchio, un nonno con un mucchio di ragazzini attorno. A un certo punto ti stanchi che la gente ti tocchi la pancia. Ora so come si sentiva mia moglie quando gli estranei toccavano la sua pancia mentre era incinta".