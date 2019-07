Avengers: Endgame gli errori sul set in un video esilarante

Avengers: Endgame sta per arrivare in vendita in Digital HD e il video delle papere sul set regala molte risate ai fan del cinecomic Marvel dominatore ai box office.

Il filmato dei bloopers, condiviso in anteprima da Entertainment Weekly, non è la versione integrale che sarà distribuito come extra delle copie del blockbuster in formato homevideo, tuttavia anticipa la divertente atmosfera che contraddistingueva il set del progetto diretto dai fratelli Russo nonostante Avengers: Endgame contenga molti momenti drammatici.

I Guardiani della Galassia sono ritratti mentre si "scaldano", il giovane Spider-Man mentre si diverte davanti alla telecamera e Iron Man "rompe" degli oggetti di scena. Robert Downey Jr., inoltre, sembra abbia avuto qualche problema con le battute da pronunciare, mentre Brie Larson è mostrata nella versione in cui non erano ancora stati coinvolti gli effetti digitali. Il premio Oscar chiede alla troupe se la scena ha l'aspetto giusto perché la sua situazione è poco "comoda", pur essendo necessaria per poi trasformare le immagini.

Il film distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment uscirà il 4 settembre, anche in una speciale Steelbook con il blu-ray all'interno.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l'italiano sarà proposto in Dolby Digital Plus 7.1 sulle edizioni Blu-ray e con HDR limitato ad HDR 10 per la versione UHD, mentre l'audio inglese sarà codificato in DTS-HD Master Audio 7.1 e Dolby Atmos. Vista la lunghezza del film, è previsto che gli extra siano contenuti in un disco bonus aggiuntivo.

La lista dei contenuti extra: