Avengers: Endgame, un easter egg rende omaggio a Ritorno al Futuro parte II

Avengers: Endgame è pieno di riferimenti a Ritorno al Futuro, ma un nuovo easter egg è stato segnalato da un fan che ha notato una somiglianza con Ritorno al futuro II in una determinata scena del film Marvel che vede protagonista Rocket Raccoon.

Avengers: Endgame, Rocket e War Machine in azione

In particolare, il riferimento è a Ritorno al futuro parte II, quando il giovane Marty McFly viene trasportato nel futuro, esattamente nel 2015, dove ha un incontro riavvicinato con un ologramma del film Lo Squalo 19 che tenta di morderlo per poi disintegrarsi in miliardi di pixel. Un utente di Reddit ha notato un richiamo a questa scena in Avengers: Endgame, quando Rocket sta per essere colpito da un Chitauri Leviathan che, mentre si prepara all'attacco, si trasforma in polvere e lo lascia completamente illeso.

Confrontando le scene una di fianco all'altra, i fan più attenti noteranno la somiglianza seppur con effetti speciali diversi, ma l'Easter egg a Ritorno al Futuro parte II è più che possibile visto che Avengers: Endgame è pieno di omaggi alla saga di Robert Zemeckis.

Già in precedenza erano stati segnalati un paio di riferimenti a Ritorno al futuro, ad esempio quando Scott Lang spiega le regole del viaggio nel tempo: non parlare con te stesso passato e nessuna scommessa su eventi sportivi, regole che Doc riferisce a Marty McFly prima di mandarlo indietro nel tempo.