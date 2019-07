Avengers: Endgame, i fan hanno scovato un Easter Egg su Howard e Tony Stark!

Alcuni fan particolarmente attenti hanno scovato un Easter Egg di Avengers: Endgame che riunisce Howard e Tony Stark. Il Marvel Cinematic Universe pullula di rimandi, easter egg e riferimenti tra film e personaggi, molti dei quali non sono ancora stati scoperti. Ma ai fan non sfugge niente e dopo ripetute visioni hanno messo in luce il legame tra due scene che riuniscono idealmente Howard e Tony Stark, padre e figlio.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in un'immagine dal primo teaser trailer

Una scena di Avengers: Endgame con Tony Stark ricorderebbe, dunque, molto da vicino una sequenza di Captain America: il primo vendicatore con Howard Stark. Un fan Marvel ha accostato le due scene per metterne in luce somiglianze e parallelismi. La scena di Avengers: Endgame in cui Tony Stark costruisce il suo Guanto dell'Infinito è quasi un remake shot-per-shot della scena in cui Howard Stark è al lavoro in Captain America: il primo vendicatore. Anche il dialogo è molto simile. La scena de il primo vendicatore termina con un'esplosione nel laboratorio che fa cadere a terra Howard Stark. Nella scena di Avengers: Endgame Rocket urla "boom!", infastidendo Tony. Tra le scene tagliate in fase di montaggio ve n'è una in cui, poco più avanti, Tony attaccava un elettrodo alla testa di Rocket per vendicarsi.

Avengers: Endgame, per Iron Man e Black Widow uscita di scena diversa, ecco perché

In Avengers: Endgame la relazione tra TonY Stark e il padre viene sviscerata attraverso i viaggi nel tempo e il multiverso che permette a Tony di incontrare il padre mentre si trova in missione per recuperare le Gemme dell'Infinito. L'incontro gli permetterà di riappacificarsi con la figura paterna con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale imparando a conoscere meglio il genitore e a scoprire quanto gli stesse a cuore la sua famiglia.